Junqueras, Alamany, familiars i militants d'ERC reben Coronas després de tornar de la Flotilla

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general del partit, Elisenda Alamany, juntament amb familiars, amics i militants republicans han rebut aquest dilluns el regidor d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas a la seu de la formació després de ser deportat d'Israel per haver participat en la Global Sumud Flotilla.
La rebuda ha estat cap a les 17 hores, quan Coronas ha arribat al pati de la seu acompanyat de Junqueras i Alamany, ha pronunciat unes paraules d'agraïment cap al partit i ha explicat la seva experiència durant la missió.
"No sabria per on començar. La meva història dona per a un llibre o per a una sèrie de Netflix", ha sostingut el també capità d'un dels vaixells de la Flotilla.
Ha sostingut que els últims quatre dies ha vist el pitjor de la humanitat i ha viscut "el feixisme en primera persona", en referència a la detenció de la missió per part de l'exèrcit d'Israel i tot el procés de deportació.
Ha subratllat que l'important no són els activistes de la Flotilla sinó el que està passant a Gaza: "Davant d'aquesta injustícia no ens podem quedar quiets. Hem d'obligar els governs i els estats a que facin el que la Flotilla ha anat a fer".
DECISIONS COM A CAPITÀ
Coronas ha agraït que el partit no li demanés ni que tornés ni que continués amb la missió, i ha afegit que com a capità es va haver de fer responsable de decisions que afectaven el col·lectiu d'activistes que hi viatjaven, que ja ha definit com una família.
Ha assegurat que aquest dilluns anirà a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a rebre la resta de membres de la Flotilla que arribaran a la nit, entre les quals hi ha la líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i el membre del secretariat de la CUP, Adrià Plazas.
Després d'un calorós aplaudiment, Coronas ha fet broma dient que a Israel també ha perdut 9 quilos: "Si la nutricionista no us funciona, embarqueu-vos en una flotilla".