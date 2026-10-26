Junqueras: la victòria de Lula demostra "que és possible plantar cara a l'autoritarisme"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la victòria de l'actual mandatari brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segona volta de les presidencials de Brasil demostra que "és possible plantar cara a l'autoritarisme amb un projecte intel·lectualment rigorós, emocionalment proper i retòricament planer".
En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, ha subratllat que aquesta victòria de Lula també és "de totes les forces progressistes democràtiques del món".
Lula da Silva ha aconseguit un nou mandat després d'imposar-se amb el 51,79% dels vots (64,2 milions) al 48,21% (59,8 milions) del candidat ultradretà (i fill de l'expresident Jair Bolsonaro) Flávio Bolsonaro, i s'ha convertit en el primer candidat des de la tornada de la democràcia a Brasil que aconsegueix revertir un desavantatge després de quedar segon en la primera volta.vuelta.