Junqueras afirma que recolzaran esmenes de Junts pel concert en el tràmit del finançament

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que, si Junts presenta esmenes a favor del concert econòmic durant el tràmit parlamentari al Congrés del nou model de finançament, les recolzaran.
"Si ells en el tràmit del model de finançament presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem a favor. Votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit", ha recalcat en una entrevista d'Europa Press.
Fins i tot s'ha mostrat obert i "encantat" de poder-les presentar conjuntament, destacant que estan disposats a votar moltes coses amb ells i que els agradaria que fos recíproc en benefici de Catalunya.
Des del primer moment Junts va expressar el seu rebuig al nou model acordat entre ERC i els socialistes, que aportaria 4.700 milions addicionals a les arques de l'administració catalana, i mesos enrere ja va avançar que presentaria una esmena a la totalitat amb un text alternatiu per transitar cap al concert.
Malgrat tot, Junqueras ha incidit que estan oberts a arribar a acords amb els de Carles Puigdemont, i que així ho intenten "sense parar en tots els àmbits i cada dia", com intenten fer-ho amb la resta de formacions, ha dit.
CONSORCI D'INVERSIONS
Així, ha lamentat que Junts votés en contra al Congrés del Consorci d'Inversions, iniciativa que tornaran a presentar en el proper període de sessions "per donar l'oportunitat a Junts de rectificar i votar a favor de Catalunya".
"El nostre objectiu no és que Junts voti en contra, el nostre objectiu és que voti a favor d'això. Per tant, intentarem convèncer-los", ha exposat Junqueras, posant com a exemple la disposició dels republicans a recolzar esmenes de Junts que advoquin pel concert econòmic.
També ha advertit que, si Junts torna a oposar-se al Consorci d'Inversions, tenen a mà una alternativa: "En lloc d'un consorci, una societat mercantil que pugui fer una part rellevant d'aquesta funció".
CPFF
Després de lamentar que es posposés el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de juliol a setembre, creu que això evidencia que el PSOE està incòmode i li costa molt avançar en tot el relatiu al nou finançament, però ha demanat "resoldre ja" aquesta qüestió.
"És un model que és bo per a totes les comunitats i que presenta moltes singularitats per a Catalunya. Si no fos bo per a tothom, no el votaria ningú", segons el líder d'ERC, que defensa que és més just que el model vigent, caducat des de 2013.
Per això, ha avisat que votar contra l'acord comportarà "condemnar Catalunya i tothom a seguir amb els recursos del 2013, sense tenir en compte que han passat 14 anys en què les despeses en hospitals, centres d'assistència primària, escoles i universitats han crescut de manera exorbitant".
Així, ha reclamat a Junts que ajudi als catalans permetent aprovar el nou finançament i d'altres coses com la condonació del FLA: "No pot ser que prefereixin que les famílies deguin 17.000 milions a que no els deguin".
Després de deixar clar que la responsabilitat és de tots, ha apel·lat també els socialistes a complir amb tots els acords pendents, entre ells el finançament, perquè "no poden demanar més esforços a ningú si no compleixen amb tot el pendent".
IRPF
En preguntar-se-li si considera que l'acord amb els socialistes per a la recaptació a Catalunya del 100% de l'IRPF ha quedat aparcat, ha respost que mantenen la seva voluntat de presentar esmenes en el tràmit del model de finançament.
"Si presentem aquesta iniciativa fora del model de finançament és més difícil que ens la votin perquè, en aquesta iniciativa, molts no guanyarien res o massa. En canvi, si la presentem dins del paquet del model de finançament, com tothom surt guanyant, és més fàcil que tothom l'acabi votant", ha aclarit.
Amb això, ha descartat reactivar la via de registrar en el Congrés la reforma legislativa perquè Catalunya recapti l'IRPF, i preveu que el calendari previst per a aquesta qüestió es compleixi si es pot aprovar.
AMNISTIA
Sobre que el Tribunal Suprem (TS) estigui començant a aplicar l'amnistia després de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), interpreta que finalment el tribunal està "començant a fer el que hauria d'haver fet sempre, que és actuar amb criteris de justícia".
Defensa que no van haver de condemnar-los, al·legant que no van cometre cap delicte, i ha criticat que el Suprem ho fes i que mantingués la condemna malgrat que el suposat delicte va desaparèixer en la reforma del Codi Penal: "Això no passa en cap lloc del món".
També ha acusat al Suprem de no aplicar la Llei d'Amnistia que es va aprovar malgrat estar avalada "per una vintena de sentències del Tribunal Constitucional i per la justícia europea".
Si escau, ha evitat concretar si creu que el TS actuarà o s'esperarà al que dictamini el Tribunal Constitucional (TC), que al setembre començarà abordar els recursos d'empara que té sobre la taula "i que des de fa molt temps hauria d'haver-ho resolt".
"Mantenir algú sense poder fer classes a la universitat amb l'argument que constitueix un perill de contagi entre els estudiants universitaris, d'un esperit de rebel·lia, no té cap sentit. Ja està!", ha reclamat.
Tampoc veu sentit al que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig no hagin pogut tornar a Catalunya, i ha deixat clar que, en cas de ser amnistiat ell, aspiraria a ser el candidat d'ERC a les eleccions catalanes.
DOS ANYS AL CAPDAVANT D'ERC
Al desembre es compliran dos anys des que Junqueras va recuperar el lideratge del partit: assegura que ha intentat aportar "l'ambició social i nacional que li falta als socialistes i la razonabilidad que no tenen els de Junts" per aconseguir acords i amb la finalitat de construir grans majories, també amb diàleg amb els agents socioeconòmics.
Aposta per Gabriel Rufián perquè repeteixi com a candidat d'ERC a les properes generals i nega que hagin mantingut "cap diferència", ni veu necessari reconduir la relació que mantenen malgrat l'aposta del portaveu republicà en el Congrés per constituir un front plurinacional i d'esquerres.
"Es necessita la millor proposta possible, i la millor proposta possible a Catalunya és ERC. I jo crec que en això tots estem d'acord", ha insistit Junqueras, deixant clar que el partit no té vocació de ser l'esquerra del PSOE sinó el gran projecte d'esquerres a Catalunya.
Per això, ha situat a ERC com la millor opció a Catalunya, "com ho és Bildu a Euskadi, el BNG a Galícia i Compromís al País Valencià".