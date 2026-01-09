Junqueras afirma que qui s'oposi al finançament farà que Hisenda es "quedi" els recursos

Assegura que "no hi ha cap motiu perquè no es desencalli" la recaptació de l'IRPF
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que qui s'oposi i voti en contra del nou model de finançament "estarà decidint que aquests recursos se'ls quedi el Ministeri d'Hisenda", i ha destacat que en el cas de Catalunya seran 4.700 milions d'euros.
En una roda de premsa aquest divendres a la seu del partit, ha defensat la necessitat de renovar un model caducat des de fa 14 anys, i ha sostingut que "resulta especialment sorprenent que l'única força política que s'ha pres seriosament aquesta qüestió ha estat ERC".
"Si algú vol estar en contra d'una dotació més gran per als seus hospitals i les seves escoles, hi pot estar en contra, però és un error", i ha defensat que qui millor defensa els drets de la ciutadania és qui, com ERC, fa tot el possible per aconseguir aquesta millor dotació.
"BO PER A TOTHOM"
Preguntat per les crítiques de Junts, el dirigent republicà ha respost: "Valoro molt positivament les opinions de tots els partits polítics, tots els portaveus, tots els dirigents. Em sembla molt bé que diguin el que creguin oportú, només faltaria. Alhora, crec que també tinc l'obligació, el deure i el dret de recordar que aquest model no és dolent per a ningú, que és bo per a tothom".
Junqueras ha defensat que l'ordinalitat no és "un principi general en el model" i no serà així per a totes les comunitats autònomes, ja que considera que això és inaplicable, però ha subratllat que sí que es complirà en el cas de Catalunya.
"AQUÍ NO S'ACABA RES"
També ha sostingut que l'acord assolit amb el Govern central "és important, però aquí no s'acaba res", i ha assenyalat que queda feina per fer, ja que s'ha de convertir el pacte en un text legal que s'ha d'aprovar al Congrés, després d'afegir que faran tot el possible perquè així sigui.
"Continuarem fent la feina, si ens acompanya molta gent, millor. Si no ens acompanyen, com ha passat malauradament massa vegades, doncs ho haurem de fer en solitari un cop més", després d'apel·lar el conjunt de les forces polítiques i els agents econòmics i socials a treballar conjuntament per l'aprovació d'aquesta llei.
El dirigent republicà ha sostingut que explicaran "amb tantes converses, trucades telefòniques i missatges com calgui al conjunt de les forces polítiques que han de fer possible aquesta aprovació", i ha expressat el seu màxim respecte a totes elles i al que decideixin.