Junqueras afirma que pressionaran el Govern central i la Generalitat per trobar solucions a Rodalies

TARRAGONA 13 març (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la seva formació posarà tota la "pressió sobre el Govern espanyol i sobre el Govern de Catalunya per trobar solucions de la manera més immediata possible" a les incidències de Rodalies.

En unes declaracions aquest dijous a Tarragona després de reunir-se amb l'associació Dignitat a les Vies, Junqueras ha afirmat que pressionaran per garantir que hi hagi solucions i recursos en "la renovació de les vies, de la catenària i del material mòbil", i també ha defensat que es garanteixin els drets laborals dels treballadors de Renfe.

Ha sostingut que a Catalunya hi ha trens que sí funcionen, com els de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), per la qual cosa considera que el Govern hauria de tenir la titularitat de Rodalies perquè "això contribuiria a un millor funcionament", després de reivindicar el traspàs d'aquests trens a Catalunya.