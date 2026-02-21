Junqueras afirma que "no es donen les condicions" per seguir negociant els pressupostos amb el PSC

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
No descarta un acord per accelerar el consorci d'inversions malgrat no haver-lo assolit pels comptes
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "no es donen les condicions" per seguir negociant els pressupostos de la Generalitat amb el PSC en no obtenir garanties respecte al traspàs de l'IRPF a Catalunya.
"És el PSC qui ha de posar sobre la taula tota la seva capacitat perquè el Govern compleixi els compromisos i, desgraciadament, això encara no ha passat i no tenim cap garantia que acabi passant", ha sostingut en una intervenció al Congrés Nacional d'ERC aquest dissabte.
El líder republicà ha assegurat que el seu partit voldria aprovar els pressupostos, però ha defensat que "no són l'única cosa important", ja que Catalunya gestioni l'IRPF també és decisiu per a la comunitat.
Així mateix, ha afirmat haver-se vist "bastant a prop" de tenir tant IRPF com a pressupostos per a Catalunya però, ha apuntat, no han estat els republicans els qui han decidit que no serien possibles.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dissabte i ha pogut confirmar Europa Press, Junqueras es va trobar aquest divendres amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una reunió en la qual no van desencallar el traspàs de l'IRPF a Catalunya.
CONSORCI D'INVERSIONS
Malgrat no veure les condicions per seguir amb la negociació dels comptes, el líder republicà ha assegurat que "ERC no s'aixeca mai de la taula per negociar" i no ha descartat abordar molts altres temes importants per a Catalunya.
En aquest sentit, s'ha mostrat obert a arribar a un acord per accelerar el consorci d'inversions i ha assenyalat: "No voldriem pensar que perquè no és possible en aquests moments un acord sobre pressupostos, el Partit Socialista deixarà perdre altres qüestions també rellevants per al nostre país".
Ha sostingut que aquesta eina, que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha rebutjat aquest mateix dissabte per "confondre més" als catalans, és molt important per executar els diners que hi ha als pressupostos i que sempre s'executen molt menys del qual està previst i del que Catalunya necessita.
AMBICIÓ DAVANT LA RAÓ
Respecte als pressupostos, s'ha dirigit als agents econòmics i socials, treballadors, autònoms, empresaris, educadors i sanitaris de Catalunya i els ha assegurat que posaran tot el seu esforç perquè "no falti ni un cèntim per a les necessitats del país".
"Si alguna vegada algú us diu diu que sense pressupostos no es pot fer, us menteixen", ha defensat Junqueras, que ha vinculat la seva decisió a una combinació entre ambició i raonabilitat que, ha asseverat, no són contradictòries.
Així, ha reivindicat que prioritzar la "ambició nacional és el més raonable de tot" per, al seu judici, servir de la millor manera a Catalunya i portar-la on es mereix.