Junqueras afirma que les negociacions sobre el finançament van "malament" i assenyala Montero

Presentaran la seva proposta en solitari en les pròximes setmanes si no hi ha acord

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dilluns que les negociacions amb el Govern central en matèria de finançament van "malament" i n'ha culpat la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.

"Les negociacions van malament perquè la ministra d'Hisenda sovint no actua com a ministra d'Hisenda, sinó com a candidata electoral. Com aniran en el futur? No ho sabem. Si depèn d'ERC, bé. Si l'actitud del Ministeri continua sent la mateixa d'ara, doncs malament", ha subratllat en una roda de premsa.

També ha assegurat que té la convicció que el PSC té una visió semblant a la que defensen els republicans en matèria de finançament, i els ha convidat a decidir en quina mesura volen defensar els interessos dels catalans.

Com que l'acord assolit en la comissió bilateral en matèria de finançament va ser "insuficient", ha avisat que, si no arriben a un acord amb el Ministeri d'Hisenda, ERC presentarà la seva proposició de llei en matèria de recaptació d'impostos en solitari al Congrés en les pròximes setmanes.

En concret, els republicans ja van avançar la voluntat de registrar una proposició de reforma legislativa per assegurar que Catalunya pugui cobrar i gestionar tot l'IRPF i en el futur tots els impostos.

I és que, segons Junqueras, la negociació amb el Govern central en termes d'impostos i de model de finançament està "molt lluny" de resoldre's com mereixen els catalans, i veu sorprenent que hi hagi dirigents del PP i PSOE que no vulguin el mateix per als seus territoris.

ERC, L'ÚNIC DISPOSAT A LLUITAR

Junqueras ha situat ERC com l'única força que està disposada a lluitar i a intentar convèncer "tothom, sabent que la majoria que cal és molt àmplia, diversa i variada, i que el més senzill seria no intentar-ho, criticar tothom i no fer res, asseure's en un racó i rondinar".

"Però per fer aquestes coses, per cridar, rondinar i protestar, n'hi ha molts altres. Però per arremangar-se i intentar resoldre la qüestió, només hi ha ERC", ha reivindicat.

AMB EL PSOE

En preguntar-li quina valoració fan de la seva relació amb el PSOE; ha explicat que depèn de l'àmbit perquè "en alguns àmbits és positiva i en d'altres és, francament, decebedora".

Per Junqueras, els governs del PSOE i PP han tingut "molt poc interès" a complir els seus compromisos amb Catalunya, i creu que sense la pressió exercida pel seu partit no hi hauria els acords en matèria de finançament, del FLA o de Rodalies, entre d'altres.