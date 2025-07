Junqueras afirma que les negociacions sobre el finançament van "malament" i assenyala Montero

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dilluns que les negociacions amb el Govern central en matèria de finançament van "malament" i n'ha culpat la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.

"Les negociacions van malament perquè la ministra d'Hisenda sovint no actua com a ministra d'Hisenda, sinó com a candidata electoral. Com aniran en el futur? No ho sabem. Si depèn d'ERC, bé. Si l'actitud del Ministeri continua sent la mateixa d'ara, doncs malament", ha subratllat en una roda de premsa.

També ha assegurat que té la convicció que el PSC té una visió semblant a la que defensen els republicans en matèria de finançament, i els ha convidat a decidir en quina mesura volen defensar els interessos dels catalans.