Junqueras afirma que Junts s'ha interessat a parlar de finançament: "És un pas endavant"

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que Junts ha mostrat interès a parlar sobre el model de finançament de Catalunya: "Em sembla bastant significatiu. És un pas endavant", ha afirmat.
En roda de premsa aquest dilluns després de la primera reunió de l'executiva d'ERC del curs polític, ha sostingut que ERC té "tota la voluntat del món de coordinar-se" amb Junts per aconseguir el millor resultat possible en finançament.
També ha rebutjat que una eventual aprovació al Congrés de la proposició de llei d'ERC sobre finançament en els termes en què plantegen els republicans suposi una condició suficient per negociar els Pressupostos amb el Govern.