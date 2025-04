Junqueras afirma que a ERC lluiten "sols" per les infraestructures catalanes i demana majories

Alamany (ERC) reclama a Illa que triï Catalunya davant "el PSOE i els seus col·legues de Madrid"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest dissabte que en el seu partit lluiten "sols" com a garants de la transformació de les infraestructures catalanes, i ha demanat aconseguir majories àmplies per aconseguir-ho.

"Som conscients que no és fàcil, sobretot perquè és una batalla que, com a tantes altres vegades, la lluitem sols, i no volem combatre-la en solitari", ha dit a la Festa de la República del partit.

"No volem lluitar sols. Estem disposats a defensar aquest país tan sols com sigui necessari, tan sols com ens deixin, com ho hem fet tantes vegades", però ha assegurat que prefereixen fer-ho al costat de molts, d'àmplies majories, dirigint-se a institucions, forces polítiques i el conjunt de la societat.

També ha criticat que es va gastar només un 20% de tots els diners que l'Estat tenia pressupostat per invertir a Catalunya els primers sis mesos del 2024: davant d'això, ha dit que els republicans volen ser els garants d'una transformació, però ha dit: "No és fàcil, perquè és una batalla que la lluitem sols".

Sobre els aranzels dels Estats Units, ha assegurat textualment que ERC està en contra dels que aplaudeixen a una administració nord-americana que pren decisions contra el seu propi poble; en canvi, defensa als que "han decidit no sucumbir i no deixar-se suspendre a l'amenaça d'una guerra aranzelària".

EUROPA

Ha reclamat a Europa que lideri la defensa de la democràcia i de l'estat del benestar: "Volem encarnar els valors de la resistència i l'esperança de tots els pobles que han decidit no sucumbir i no sotmetre's a l'amenaça d'una guerra aranzelària dirigida contra tots els treballadors" del món.

"Europa ha de saber abraçar a tots aquells que, com ella, es converteixen en víctimes d'una política aranzelària irresponsable" i saber abraçar a països com Canadà, Mèxic i Brasil, així com saber abraçar-se a si mateixa, ha afegit, per convertir-se en la màxima defensora de la democràcia i de l'estat del benestar.

ELISENDA ALAMANY

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que cada dia és un plebiscit i s'ha de decidir de quina banda posar-se, per la qual cosa ha defensat que, davant dels que volen fer negocis amb l'habitatge i la gent, trien la gent: "I davant de Renfe i Catalunya, triem Catalunya. I davant d'Aena i Catalunya, triem Catalunya".

En la mateixa línia, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que també triï Catalunya davant "el PSOE i els seus col·legues de Madrid", i que triï els estudiants, els treballadors i les empreses catalanes davant d'un país que està, segons ella, en un càstig sistemàtic en l'execució pressupostària.

"Aquest és el patriotisme que mereix el nostre país, com els nostres companys i companyes que ens van precedir ens van ensenyar en moments molt més complexos", i ha afegit textualment que a ERC li toca aixecar Catalunya perquè Catalunya es torni a agradar.

A més, veu "més necessari que mai recordar per què són vàlids els valors republicans" davant d'un moment complex, i ha dit que el republicanisme ha aportat modernitat i avantguarda en cada temps que li ha tocat viure.

Ha recordat que ERC va impulsar un nou model d'escola que posava nens i nenes a viure conjuntament l'experiència educativa, el pensament lliure, l'esperit crític, i que va incloure biblioteques per a aquells infants que no tenien llibres a casa: "Això és la república".

També ha afirmat que vivim temps de descrèdit, amb partits que volen construir la societat a la defensiva "assenyalant adversaris fàcils", per la qual cosa ha advocat pels valors republicans i la cohesió social.