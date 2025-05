Junqueras afirma que ERC "farà una batalla per un salari mínim a Catalunya"

Diu que la reducció de jornada ja està "en molts convenis de molts sectors" de Catalunya

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que el seu partit "farà una batalla per un salari mínim a Catalunya".

"Com s'ha demostrat, això no té conseqüències negatives per a l'economia, sinó que té conseqüències positives per a la societat", ha declarat en la manifestació d'UGT i CCOO a Catalunya per l'1 de maig.

Ha defensat un marc català de relacions laborals "perquè la realitat de Catalunya és diferent" perquè hi ha un cost de la vida molt més alt.

Junqueras ha insistit que els treballadors catalans "mereixen un transport públic de qualitat i mereixen un accés al mercat de l'habitatge de qualitat" i que això implica sous igualment de qualitat.

JORNADA LABORAL

Preguntat sobre la reducció de la jornada laboral, ha respost que ja es recull "en molts convenis de molts sectors" de Catalunya.

"Aquesta reducció ja forma part dels convenis que han signat els representants dels treballadors i de les empreses", ha reiterat.