Junqueras afirma que Aragonès és "el millor candidat" d'ERC i que serà reelegit

El president del partit continua inhabilitat fins el 2031 a l'espera de la llei d'amnistia



BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest dissabte que està "convençut" que el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, serà reelegit en les eleccions catalanes i que és el millor candidat del partit.

Durant el Consell Nacional d'Esquerra a Barcelona que avala precisament aquesta candidatura, el president dels republicans ha proposat el nom de l'actual líder del Govern com a candidat "en el moment que correspongui, amb les eines que corresponguin".

"El president Aragonès és el millor president d'aquest país i també és el millor candidat per tornar-se a presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, per tenir l'oportunitat de revalidar la confiança" dels electors, ha afegit.

Junqueras ha explicat que Catalunya assumeix reptes extraordinaris, i que això és possible gràcies al fet que "aquest país té el millor Govern possible".

"Avui (dissabte) el volem proposar, i per a mi és un honor i és un orgull tenir l'oportunitat de fer-ho aquí, davant vostre, en directe i davant de tota la nostra societat", ha dit sobre Aragonès.

LA LLEI D'AMNISTIA

Amb aquest anunci s'aclareixen els dubtes sobre el candidat republicà als comicis, després de les especulacions que havien circulat durant els últims mesos davant la possibilitat que fos el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

El també exvicepresident de la Generalitat va ser condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació i va ser indultat el 2021, quan va sortir de la presó, però encara està inhabilitat fins el 2031, a l'espera de l'aprovació de la llei d'amnistia.

Si l'amnistia entrés en vigor abans de les eleccions, previstes per al febrer del 2025, Junqueras hauria pogut optar a ser cap de llista dels republicans.

Això havia provocat que s'accentuessin aquestes especulacions i s'obrís el debat sobre noms, que el partit ha volgut atallar amb la decisió d'avalar Aragonès com a candidat a les catalanes.

CATALUNYA EN "RÈCORD HISTÒRIC"

Junqueras ha destacat que Catalunya està en "rècord històric" d'inversions, exportacions i ocupació, i ha afegit que, si aquestes circumstàncies es donessin amb un altre partit al capdavant del Govern, l'estaria recordant diàriament.

"Al nostre país mai no hi havia hagut tantes empreses invertint, mai no hi havia hagut tantes empreses exportant tant com exporten, mai no hi havia hagut tanta gent treballant com treballa", ha afegit.