Junqueras adverteix que la legislatura no continuarà sense "nous acords" útils per a Catalunya

Supedita el referèndum a la "força democràtica" que tingui l'independentisme, no al temps

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit que la legislatura no tindrà continuïtat si no hi ha "nous acords que siguin útils per a Catalunya" arran de l'acord amb el PSOE anunciat dijous per a la investidura.

En una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha limitat l'acord a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha afirmat que si hi ha "els millors acords possibles per a Catalunya" és més fàcil donar continuïtat al mandat.

En aquest sentit, preguntat pels pressupostos generals de l'Estat (PGE), l'exvicepresident de la Generalitat ha assegurat que mesuraran la seva "bona fe" en les negociacions, si bé ha augurat que esperen posar-se d'acord.

Respecte a una eventual aprovació per part del PSC dels pressupostos de la Generalitat, ha assenyalat que creu que és bo que "el Govern de Catalunya tingui l'estabilitat necessària per poder treballar al servei d'aquest país".

També ha reiterat que l'acord amb el PSOE és "útil per a Catalunya perquè garanteix una amnistia per a tothom" en què no hi ha exclusions ni excepcions, a més de l'assumpció per part de l'Estat de 15.000 milions d'euros del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i d'uns 1.300 per l'interès generat.

REFERÈNDUM I VERIFICADOR

Preguntat per un possible referèndum, Junqueras l'ha supeditat a la "força democràtica" que tingui l'independentisme i que, a parer seu, no és mai una qüestió de temps.

"Si la tinguéssim tota, el temps seria molt curt, pràcticament inexistent. I per tant, el que es tracta és d'acumular tanta força democràtica com puguem", ha argumentat.

També ha assegurat que en la nova taula de negociació entre Catalunya i Espanya hi haurà un verificador "de reconegut prestigi" que en aquests moments encara no se'n sap el nom, textualment, i que el presentaran quan l'hagin acordat.