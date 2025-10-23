Junqueras acusa Montero de negar-se a incloure l'ordinalitat en el finançament

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat la ministra d'Hisenda i vicepresidenta del Govern central, María Jesús Montero, de negar-se "explícitament a incloure el concepte" d'ordinalitat en el finançament singular català.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en el cicle 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, juntament amb el degà del col·legi, Carlos Puig de Travy, i que ha presentat l'exconsellera d'Economia de la Generalitat Natàlia Mas.
Junqueras ha assegurat que el finançament singular està molt lluny d'aconseguir-se, i ha afegit que la societat catalana necessita que els acords es compleixin: "Ho defensarem com feres", ha subratllat.
Ha avisat que si Montero convoca un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per abordar el finançament abans d'haver tancat la negociació amb ERC, es trobarà amb els republicans "en el tràmit parlamentari al Congrés d'aquí a 5 o 6 mesos".
"Si algú ens vol imposar un determinat model sense complir el que s'havia de complir, ha de saber que es trobaran amb nosaltres en el tràmit al Congrés. No els servirà de res intentar incomplir els acords", i ha recordat que els vots dels republicans a la cambra baixa són imprescindibles.
POBLACIÓ AJUSTADA I ORDINALITAT
Ha dit que el finançament singular està lluny perquè les propostes que fa el PSOE "rebaixen la població ajustada, no milloren l'ordinalitat ni la capacitat normativa" de Catalunya, i també ha apuntat que un altre element important en la negociació és la recaptació de l'IRPF.
Ha assenyalat que el finançament no només és una xifra, "també és vital no perdre població ajustada, guanyar ordinalitat i guanyar en capacitat normativa, sinó no serveix", i després ha reclamat un bon acord.
Junqueras ha assegurat que ningú a Catalunya no acceptarà que si la població catalana no para de créixer, el càlcul del finançament "es faci amb una població menor" de la població amb la qual es calcula actualment.
TREBALLAR CONJUNTAMENT
"Si ho defensem sols trigarem més, si ho defensem junts trigarem menys", ha assenyalat, després d'instar tots els qui vulguin un bon acord per a Catalunya a treballar conjuntament amb ERC per aconseguir-ho, si cal públicament, ha afegit.
"De compromisos, pactes i promeses no viuen ni les nostres empreses, ni els nostres treballadors, ni les nostres famílies. Necessitem resultats, recursos, que el model estigui garantit. Ajudem-nos", ha insistit el líder republicà.
Junqueras també ha assenyalat que en matèria de finançament "la neutralitat és una irresponsabilitat", i ha instat la societat catalana a acompanyar els republicans en el que ha definit com una batalla decisiva.