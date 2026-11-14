Junqueras acusa Junts de condemnar Catalunya al "purgatori etern" en situar-se en el mitjà

Afirma que votar als Comuns és "tirar el vot" i acusa Urtasun de no fer res per Catalunya
MATARÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat Junts de voler condemnar a tota la societat catalana a "un purgatori etern" en dir que se situen en el mig i no triar entre el bloc d'esquerres o de dretes davant les eleccions generals del 29 de novembre.
Així s'ha pronunciat aquest dissabte en un acte de campanya al Tecnocampus de Mataró (Barcelona), en el qual també ha intervingut l'adjunta a la presidència d'ERC i eurodiputada, Diana Riba; la número 2 al Congrés per Barcelona, Mireia Ingla; la 6 al Congrés per Barcelona, Alejandra Sandoval; el 13 al Congrés per Barcelona, Jordi Maimí, i el 3 al Senat per Barcelona, Joaquim 'Pim' Camprubí.
"Si tenen necessitat de purgar alguna cosa, que la purguin, que casos de corrupció han acumulat molts al llarg de la història, i de votacions al costat de Vox, també. Si volen purgar, que purguin, però que deixin de fer mal a Catalunya", ha afegit Junqueras, que ha acusat als de Míriam Nogueras de votar amb PP i Vox i en contra dels interessos de la classe treballadora catalana.
El líder d'ERC també ha afirmat que votar als Comuns, integrats en la candidatura del Front Ampli, és "tirar el vot", i els ha acusat de deixadesa i de no fer cap acció concreta des dels ministeris que han ocupat.
CRÍTIQUES A URTASUN
Ha preguntat si algú sap d'alguna iniciativa a favor de la cultura catalana que hagi fet el ministre de Cultura i número 2 de Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun: "Ni museus, ni biblioteques, ni defensar els frescos de Sixena, ni res de res, ni cap iniciativa a favor de les grans entitats culturals d'aquest país".
El líder dels republicans ha sostingut que tampoc serveix votar al PSC el 29N, a els qui ha acusat de falta d'ambició, de "arrossegar els peus" i de no tenir cap pressa per actualitzar el sistema de finançament.
Junqueras ha explicat que en les últims dies s'ha vist com Argentina ha entrat en recessió econòmica i ha caigut el sistema de pensions de Xile, i ha lamentat que les receptes que aplica Donald Trump als Estats Units provoquen una inflació desbocada: "Aquests són els resultats de les receptes dels amics del PP, de Vox i d'Aliança Catalana".
L'ERC DE EL 1-O
Per la seva banda, Ingla ha retret a Junts dir que troba a faltar a l'ERC de el 1-O, ja que considera que el que "troben a faltar una ERC petita, una ERC al seu servei, i això és clasisme de manual", ha criticat.
La candidata republicana també ha erigit a ERC com la garantia de la defensa de Catalunya al Congrés, enfront d'un PSC que, quan arriba a Madrid, "es dissolen dins del PSOE com un terròs de sucre", i ha acusat els socialistes de defensar la llengua catalana amb la boca petita.
Riba també ha criticat els socialistes, a els qui ha retret que "cada vegada tenen menys ambició i governen d'una manera més grisa", i ha assegurat que nomès es mouen de la seva posició quan ERC els obliga a fer-ho.
L'eurodiputada ha promès que ERC escoltarà les peticions de la ciutadania expressades en la vaga general del passat dimecres, enfront de partits com Junts que "tenen com a únic objectiu torpedinar els avanços que poden suposar millores a Catalunya" i a els qui ha acusat de votar sempre al costat de PP i Vox al Congrés.