BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat el cap de llista del PSC al Congrés i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el número 2 del Front Ampli al Congrés per Barcelona i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de competir entre ells per veure qui fa "de Fidel Castro i qui de Che Guevara, prometent tot el que no han fet mai i amb molt poca credibilitat".
Ho ha dit en unes declaracions després de participar en el repartiment de pamflets informatius d'ERC sobre el traspàs de Rodalies a l'estació de Sants de Barcelona, un dels 50 punts de Catalunya on el partit preveu repartir uns 50.000 pamflets durant aquest matí.
Junqueras ha criticat que, en el debat de 3Cat de dimecres, hi va haver dos ministres "que pensen que no han estat al govern", i ha descrit com brillant el paper del cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.
El líder republicà ha acusat Hereu i Urtasun d'abandonar la ciutadania catalana, en ser incapaços d'aprovar una nova llei d'indústria i de "defensar els frescos del Museu Nacional d'Art de Catalunya", en al·lusió a les pintures de Sixena.
EL MODEL DE TRENS DE PP I PSOE
El dirigent republicà també ha criticat que el model de trens dut a terme tant pel PP i com pel PSOE "no funciona", i els ha acusat de prioritzar l'alta velocitat i un model radial centrat en Madrid, oblidant la resta del territori.
A més, ha criticat que aquest model del PP i el PSOE "no cuida el manteniment, tan sols els interessen les inauguracions de quilòmetres d'alta velocitat i han oblidat el tren convencional a Catalunya", després d'apostar perquè la Generalitat assumeixi totes les responsabilitats en matèria ferroviària.
També ha apostat per obligar per llei a fixar el manteniment adequat de les infraestructures ferroviàries, ja que considera que els diners destinats a manteniment a Renfe i Adif "representa una part ridícula del seu pressupost".