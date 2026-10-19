Junqueras acusa Feijóo de voler "liquidar" la immersió lingüística a l'escola catalana

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler "liquidar" la immersió lingüística a l'escola catalana, que ha descrit com una de les eines històriques i més exitoses per a la immersió.
"El PP i Vox són, doncs, la principal amenaça per a les nostres entitats, l'educació i l'autogovern", ha alertat Junqueras en un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press.
El dirigent republicà ha reivindicat el seu partit com el "mur de contenció d'aquesta onada reaccionària", i ha assegurat que ERC defensarà la llengua i l'escola.