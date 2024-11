Junqueras accepta la renovació a ERC "sempre que sigui millor" que el que ja hi ha

Sobre l''estructura B' d'ERC: "No puc ser responsable dels abusos de confiança"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de 'Militància Decidim' a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, ha acceptat la renovació dins del partit, a 2 dies de celebrar-se el congrés dels republicans: "Del que depengui de mi, renovació no faltarà sempre que sigui millor que el que ja tenim".

En preguntar-li en una entrevista d'Europa Press què diria als qui demanen un canvi de cares en l'independentisme i en ERC, Junqueras (que sosté que dos terços de la seva pròpia llista són cares noves) s'ha mostrat partidari de mantenir als perfils que estiguin "bastant bé", perquè vol tenir les millors opcions.

"Alguns diuen que fa falta 'Foc Nou' i nosaltres responem que el que fa falta és un foc que calenti, un foc que sigui útil, tant si és foc nou com si és vell", ha dit en una al·lusió vetllada a la candidatura 'Foc Nou', crítica amb que Junqueras vulgui seguir al capdavant d'ERC després de 13 anys.

A més, ell ha afirmat que té ganes i voluntat de seguir encapçalant ERC: "La qüestió és que tinguem sempre a aquells que estan amb més disposició, amb més ganes i amb més capacitat".

CONTINUÏTAT I RENOVACIÓ

Preguntat per si faria canvis en la presidència i en el càrrec de portaveu del grup en el Parlament si guanya, ha respost que el partit prendrà les decisions més oportunes i "segur que hi haurà gent que trobarà espais de continuïtat i gent que entendrà perfectament que és el moment de renovar-se".

Està convençut que "tothom es posarà a la disposició de la direcció" perquè haurà estat escollida per majoria, i no tem que hi hagi més baixes de militants després del congrés, perquè considera que els qui ja s'han marxat no han trobat espais millors que ERC.

En relació a la pèrdua de militants aquests anys, ha sostingut que ERC necessita ser un partit més gran i amb més militants i recuperar l'autenticitat i credibilitat, i ha atribuït la pèrdua a "raons similars per les quals ha caigut en la majoria de partits polítics occidentals".

CANDIDATURA A LA GENERALITAT

Ha deixat en mans de la militància decidir si el president del partit ha de ser també el candidat a presidir la Generalitat --com defensa la seva candidatura-- o si, per contra, qui exerceixi com a líder de la formació no hauria de ser el candidat al Govern, i ha recordat està inhabilitat fins a 2031.

"El que vulgui garantir una separació de les dues qüestions ho té molt fàcil: l'única cosa que ha de fer és votar-me com a president d'ERC", ha agregat en referència a la seva inhabilitació.

"ABUSOS DE CONFIANÇA"

Preguntat per si se sent en part responsable de l''estructura B' del partit sota la seva presidència, ha respost: "Soc responsable de les confiances que vaig atorgar, però no puc ser responsable dels abusos de confiança que algú hagi pogut cometre".

Ha defensat "canviar actituds, maneres de fer, criteris" perquè no es torni a repetir un cas així, i ha afirmat textualment que el partit ha de ser més exigent a l'hora d'honrar les confiances que s'atorguin i estar més prop de les persones a les quals representen i del món municipal.

Sobre les crítiques que ha rebut per les paraules que va utilitzar en l'acte de precampanya a Olesa de Montserrat (Barcelona) contra els possibles responsables de l''estructura B', quan va dir que no es pot guarir una ferida que prèviament no s'hagi netejat, ha dit: "Dir que estimem la veritat mai és massa dur".

Ha qualificat d'excel·lent la seva relació amb qui va ser la seva número dos, l'exsecretària general d'ERC Marta Rovira, i ha reiterat: "Dir que la nostra responsabilitat és recosir la nostra organització per posar-la al servei del país i al servei de la societat no és massa dur", després del que ha afegit que les seves paraules a Olesa eren una trucada a la responsabilitat compartida.

PACTES AMB EL PSC

Sobre el seu vot en la consulta interna que va fer ERC sobre si recolzava o no la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i en la qual finalment va guanyar el 'sí', ha insistit que la seva posició era que "hi havia moltes raons per votar que no", després del que ha instat a mirar cap a davant perquè qui condueix mirant al retrovisor no arriba molt lluny, segons ell.

Ha avisat al PSC que no hi haurà acords pressupostaris si no compleix tots els seus acords amb ERC: "Si Illa vol accelerar la negociació pressupostària, entenc que la vol accelerar per tenir els millors Pressupostos possibles. Però per fer els millors Pressupostos possibles, primer ha de complir tot el que ha signat".

L'exdirigent republicà ha remarcat que l'única manera que arribin a pactes pressupostaris és que els socialistes compleixin amb la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i es "millori el finançament català", i ha reclamat que els comptes permetin millores en escoles, hospitals, universitats, infraestructures i en habitatge.