Julio Iglesias demanda Yolanda Díaz per acusar-lo d'abusos sexuals i "esclavitud"

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El cantant Julio Iglesias ha demandat la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per acusar-lo de sotmetre les seves treballadores a abusos sexuals i de tenir-les en "una situació d'esclavitud". En cas de no retirar aquestes afirmacions, es querellarà contra ella.
Segons ha avançat 'Okdiario' i es desprèn de l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, el lletrat José Antonio Choclán insta Díaz a "rectificar públicament" el missatge que va publicar en el seu compte de Bluesky, a més de reclamar a la vicepresidenta que indemnitzi Iglesias "en funció del greu dany social produït pel seu comportament injuriós i calumniós".
Díaz va compartir el passat 13 de gener una notícia amb el titular 'Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales'. "Testimonis esgarrifosos (...), abusos sexuals i una situació d'esclavitud amb una estructura de poder basada en l'agressió permanent", va afegir.
La representació del cantant indica que la vicepresidenta va ser entrevistada l'endemà en un programa de televisió sobre la denúncia que unes extreballadores d'Iglesias van presentar en contra seu i que no va ser admesa perquè la Fiscalia va considerar que no era competent per fer-ho.