A judici el raper Morad per animar a desordres en un rodatge a L'Hospitalet (Barcelona)

Fiscalia demanarà 7 anys al judici que comença aquest dimecres a l'Audiència



BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona jutja aquest dimecres des de les 10 al raper Morad acusat de presumptament atemptar contra agents de la Policia Local de L'Hospitalet (Barcelona) quan el van instar a deixar de gravar un videoclip al carrer per falta de permís.

Està previst que el judici es reprengui el dijous a les 12, i l'escrit d'acusació del fiscal, consultat per Europa Press, reclama una condemna de 7 anys de presó.

El 14 agost de 2021 gravava un videoclip a L'Hospitalet, amb unes 150 persones de públic i figurants, i van acudir agents de la Urbana davant les queixes de veïns pel soroll que causava i per fer servir un dron sense permís administratiu.

En arribar els agents, les persones que participen en el videoclip els van increpar i els van llançar ous i pedres, i Morad suposadament els va etzibar 'El carrer és nostre' i 'No pinteu res aquí'.

Els policies van avisar a Morad que no tenia permís per gravar el videoclip al carrer, per la qual cosa el van instar a parar, i ell presumptament els va desatendre "mostrant una conducta hostil i obstruccionista".

"AIXÒ ACABARÀ MALAMENT"

"Si seguiu apareixent a la plaça, això acabarà malament", va dir Morad als agents segons recull l'escrit del fiscal, que afegeix que va actuar presumptament com a instigador perquè tots els assistents insultessin als agents i els llancessin ous i pedres.

L'acusació pública calcula que els desperfectes en sis cotxes policials van costar en total 2.041 euros, una quantitat que reclama a Morad, a més de la pena que demana imposar-li pels presumptes delictes d'incitació a desordres públics i atemptat agreujat.