A judici per matrimoni forçat 3 acusats de matar al Pakistan 2 familiars de Terrassa

El jutjat d'instrucció 3 de Terrassa (Barcelona) ha enviat a judici per un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat el pare i els dos germans --entre d'altres-- acusats de matar al Pakistan el 2022 les seves dues germanes, tots veïns de la localitat.

En un comunicat d'aquest dimecres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que les dones van ser assassinades per diversos membres de la seva família, entre ells els dos germans, per ordre del pare després que elles no volguessin consumar matrimoni al seu país d'origen.

El jutge apunta a un dels acusats que, seguint el criteri del pare, va planejar, juntament amb els seus familiars, com enganyar les seves filles per aconseguir que es desplacessin fins al Pakistan amb la finalitat de "netejar el seu honor i el de la família".

El magistrat explica que un jutjat del Pakistan que va jutjar els fets va absoldre els sis encausats.

Amb aquesta nova interlocutòria, s'acusa el pare i un dels germans de 3 delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni, de maltractament habitual i de coaccions, i l'altre germà de maltractament habitual i coaccions.