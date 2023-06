El judici a Miquel Buch per presumptament donar escorta a Puigdemont arran del 155 comença dimecres

L'expresident del Govern atestarà per videoconferència divendres



BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El judici a l'exconseller d'Interior Miquel Buch per presumptament designar un mosso com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident del Govern Puigdemont a l'estranger arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució començarà dimecres a l'Audiència de Barcelona.

El judici continuarà amb proves testificals fins divendres, quan està prevista la declaració de Puigdemont com a testimoni per videoconferència; després, es reprendrà dijous 13 de juliol amb els interrogatoris dels acusats i acabarà divendres 14 després dels informes finals, han explicat a Europa Press fonts jurídiques.

La Fiscalia demana condemnar Buch a sis anys de presó i 27 d'inhabilitació pels presumptes delictes de malversació i prevaricació, i en el judici també està acusat el mosso Lluís Escolà, que havia estat cap operatiu de la unitat d'escortes de presidència durant el mandat de Puigdemont, com a cooperador necessari.

Per al policia, el fiscal demana quatre anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació, i calcula que els seus serveis van costar 52.712 euros públics, per la qual cosa reclama que Escolà i Buch paguin conjuntament aquesta quantitat com a responsabilitat civil.

Puigdemont va ser destituït el 27 d'octubre del 2017 en aplicar-se el 155, i la Fiscalia creu que, així i tot, Escolà el va protegir a casa seva els dos dies següents i que, la nit del 29 d'octubre, al costat d'altres mossos de l'àrea d'escortes i sense avisar els seus superiors, "van organitzar un dispositiu clandestí" per escortar-lo fins a França, on va agafar un avió a Bèlgica.

El dia després que Puigdemont se n'anés, la Divisió d'Afers Interns (DAI) va expedentiar Escolà i el va apartar de la unitat d'escortes: des de llavors i fins al 12 de març, Escolà va estar actiu en el servei un sol dia, encadenant vacances i permisos; i del 12 de març al 20 de juliol va estar de baixa mèdica i no va arribar a incorporar-se a la comissaria de Martorell (Barcelona), on havia estat traslladat per l'expedient de la DAI.

La Fiscalia afirma que, durant aquest temps, Escolà va viatjar sovint a l'estranger, suposadament per escortar Puigdemont, que li ho havia demanat i que en aquell moment ja estava processat per l'1-O, i el va acompanyar a Brussel·les, Lovaina (Bèlgica) i Copenhaguen (Dinamarca).

UN CÀRREC "ESPECÍFICAMENT PROGRAMAT"

Quan l'expresident del Govern Quim Torra va arribar a la Generalitat després del 155, el maig del 2019 va nomenar Miquel Buch per dirigir Interior, i la Fiscalia acusa l'exconseller de crear un càrrec d'assessor en matèria de seguretat que suposadament estava "específicament programat" per Escolà, de manera que pogués prestar serveis d'escorta a Puigdemont.

Segons el fiscal, la creació d'aquesta plaça de càrrec de confiança "va suposar, a l'efecte d'incloure la seva elevada retribució dins del pressupost", donar de baixa una plaça de la Unitat d'Investigació i una altra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ciutat Vella.

Escolà va presentar l'alta mèdica el mateix dia que va ser nomenat assessor, i el fiscal creu que la designació va ser arbitrària i "responia únicament al propòsit de procurar, des del Govern de la Generalitat i amb càrrec als fons públics, un servei d'escorta permanent" a Puigdemont.

El mateix dia que va ser designat assessor d'Interior, Escolà va viatjar a París per custodiar Puigdemont, i el fiscal llista en 18 viatges els que va fer estant en el càrrec d'assessor presumptament per protegir l'expresident a Brussel·les, Waterloo (Bèlgica), Zuric, Delemont (Suïssa), Munic (Alemanya), Amsterdam (Holanda), Vagar (Illes Fèroe), Ginebra (Suïssa) i Dublín (Irlanda).