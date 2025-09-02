El judici a l'acusat per crits racistes a Iñaki Williams comença aquest dimecres a Barcelona

Fiscalia demana 2 anys de presó i 5 de prohibició per assistir a estadis de futbol
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El judici a l'acusat de proferir presumptes crits de caràcter racista al jugador de l'Athlètic de Bilbao Iñaki Williams durant un partit entre el R.C.D. Espanyol i l'equip basc a Cornellà de Llobregat (Barcelona) al gener de 2020 comença aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona.
La Fiscalia demana per a ell una pena de 2 anys de presó i 5 més de prohibició per acudir a estadis de futbol en qualsevol categoria, així com una multa de 5.400 euros per un delicte contra l'exercici dels Drets Fonamentals i Llibertats Públiques.
Els fets van ocórrer sobre les 13.00 hores del 25 de gener de 2020 en el marc d'un partit de primera divisió de 'La Lliga' que va tenir lloc al RCDE Stadium, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia consultat per Europa Press.
En el moment en el qual Iñaki Williams va ser substituït del terreny de joc, sobre les 14.26 hores, va rebre esbroncs en forma de càntics per part d'un grup d'espectadors, entre els quals es trobava l'acusat.
MENYSPREU Al SEU COLOR DE PELL
El grup d'espectadors va simular gestos i sons de primats, un fet que la Fiscalia diu que és "públic i notori" que s'ha repetit per part de grups d'aficionats de diferents països per ofendre públicament a futbolistes de color de pell negra.
Ho van fer, segons el ministeri públic, "obrant amb evident menyspreu al color negre de la pell del jugador", proferint crits racistes i escenificant gestos de menyspreu cap a la seva persona, uns fets que li van generar sentiments de frustració, vergonya i humiliació en Williams.
L'IMPACTE
En el moment d'aquests fets al camp hi havia més de 27.000 assistents i l'audiència televisiva s'estima en un mínim de 209.512 teleespectadors, a més d'una xifra "indeterminada però massiva" de persones que van poder escoltar-ho en diverses ràdios que van retransmetre la trobada esportiva.
Els fets van tenir "un gran impacte i repercussió" a les xarxes socials, per la qual cosa la Fiscalia entén que es tracta d'un delicte contra l'exercici del Drets Fonamentals i Llibertats Públiques en la seva modalitat de lesió contra la dignitat de les persones per motius racistes i en concurs de normes amb un delicte contra la integritat moral.
Al judici, que està previst que acabi el dijous, s'escoltarà, a més de l'acusat i als mossos que es van encarregar de la investigació, la declaració de Williams per videoconferència.