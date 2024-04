A judici dos acusats de cremar un replà per intentar matar una parella a Manresa (Barcelona)

Al pis també hi havia un bebè de 17 dies i veïns dormint a la resta d'habitatges



BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona jutjarà aquesta setmana un home i una dona acusats d'incendiar el replà de la planta baixa d'un edifici de Manresa (Barcelona) presumptament per intentar matar un home amb qui l'acusat s'havia barallat, la seva dona i el bebè de la parella, que tenia 17 dies.

En el judici que començarà dimecres, la fiscal reclamarà 32 anys de presó per al principal acusat i 19 per a la dona, que està acusada en qualitat de cooperadora necessària, segons l'escrit d'acusació consultat per Europa Press.

L'incendi va ser l'11 d'abril del 2022 al voltant de les 9 hores i la fiscal creu que l'home acusat ja havia decidit matar l'home que vivia al pis el dia anterior arran d'una baralla que van tenir al mateix carrer.

Per això, presumptament es va posar d'acord amb la dona acusada com a cooperadora necessària perquè ella aconseguís que les víctimes obrissin la porta de casa mentre l'home s'amagava al vestíbul amb una ampolla de gasolina, ja que sabia que a ell no la hi obririen pel conflicte del dia anterior.

L'acusat va ruixar l'inquilí de l'habitatge amb gasolina i li va calar foc sabent que també podia ferir la seva parella, que estava a l'ampit de la porta i també va quedar ruixada per la gasolina.

EFECTES DE L'INCENDI

El foc es va estendre per la porteria de l'edifici, on hi havia altres pisos habitats i alguns veïns dormint, i va cremar la porta del pis de la parella, a la planta baixa, on hi havia el bebè.

A causa del foc també es va cremar la porta d'un altre habitatge de la planta baixa, es van fondre els mobles del vestíbul i el quadre de llums.

A l'home li van causar cremades de segon grau, va passar 18 dies ingressat a l'hospital i va necessitar un empelt de pell; a la dona, cremades de primer grau a la cara i al cap, i el bebè va ser ferit per inhalació de fum.

Per aquestes lesions i seqüeles, la Fiscalia reclama que els acusats indemnitzin l'home amb 58.130 euros, la dona amb 8.300 i el nen (a través els seus pares) amb 80.