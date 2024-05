A judici 3 acusats per piulades contra la família de Canet que va aconseguir aplicar el 25% de castellà

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 12 de Barcelona ha enviat a judici tres acusats d'un presumpte delicte contra la integritat moral per piular contra la família de Canet de Mar (Barcelona) que per la via judicial va aconseguir que la seva filla, alumna de l'Escola Turó del Drac, rebés el 25% de l'escolarització en castellà.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el jutge insta els advocats dels acusats a que presentin els escrits de defensa, reitera la decisió que estiguin en llibertat provisional i els reclama una fiança de 12.000 euros a cadascun.

En aquesta causa la Fiscalia exigeix penes de dos anys de presó i l'acusació particular (que exerceix la família) de sis anys, en atribuir-los un presumpte delicte contra l'honor i també un presumpte delicte contra la llibertat, informa la família en un comunicat.

El cas el va començar a investigar la Fiscalia a finals del 2021 després de rebre una denúncia de l'associació Hablemos Español i una altra de Vox per presumptes amenaces a la família després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obligar l'escola a impartir el 25% de l'horari escolar del grup de la menor en castellà.

La sentència del TSJC sobre el 25% de castellà deriva d'un recurs de l'Advocacia de l'Estat contra diverses resolucions de la Conselleria d'Educació de la Generalitat sobre les llengües vehiculars en l'ensenyament; el maig del 2022, quan la sentència ja era ferma i el tribunal va instar a aplicar-la, el Govern va publicar un decret que fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües a l'escola, i sobre aquesta norma el TSJC va plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat.