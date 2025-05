Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Alma Ezcurra i Natalia Chueca dirigiran la ponència política del PP

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, l'eurodiputada Alma Ezcurra i l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca, seran els encarregats de dirigir la ponència política del Partit Popular del pròxim Congrés que se celebrarà del 4 al 6 de juny.

Aquestes designacions, juntament amb les de López Miras, Guardiola, Igual i Sirera com a encarregats de la ponència d'estatuts, la de Serrano com a president de la COC i la d'Acedo com a vicepresidenta, se sotmetran aquest dilluns a la consideració de la Junta Directiva del PP, segons detalla el PP en un comunicat.

A la reunió de demà, a més, també s'aprovarà de manera definitiva la resta d'integrants de la Comissió, les dates i el lloc de celebració del Congrés, així com els reglaments i terminis que marcaran aquest procés.

Sobre els candidats que dirigiran la ponència política, el PP destaca de Juanma Moreno que és el primer president del Govern autonòmic andalús que ha tingut el PP en la història d'Espanya. Moreno va arribar al poder el 2018 i la victòria del 2022 per majoria absoluta es va produir en el primer procés electoral que va viure Alberto Núñez Feijóo com a líder nacional del partit.

L'expresident de Noves Generacions, Moreno, ha impulsat "polítiques ambicioses" per facilitar les oportunitats i els projectes de vida dels més joves a Andalusia.

Per la seva banda, Mañueco presideix el principal bastió electoral del Partit Popular, en què la formació governa ininterrompudament des del 1987. Té experiència com a president però també com a alcalde de Salamanca i, per tant, coneix totes les particularitats de la política, remarca el comunicat.

Moreno i Mañueco, "referents nacionals del partit en qüestions com les polítiques d'abaixades d'impostos i la sensibilitat social", seran els següents a afrontar processos electorals durant els pròxims mesos.

Alma Ezcurra, diputada al Parlament Europeu i exdiputada en l'Assemblea de Madrid, treballa en la Fundació Reformisme 21, en què ajuda a canalitzar les propostes i la informació que la societat civil vol posar a la disposició del Partit Popular. Serà l'encarregada de coordinar els treballs de la ponència política.

Natalia Chueca va guanyar les eleccions municipals a Saragossa en el seu debut com a candidata, i va reemplaçar Jorge Azcón al govern de la capital aragonesa. "És una gestora acreditada que està demostrant habilitat per als acords i eficàcia en la gestió dels assumptes ordinaris d'una de les principals ciutats del nostre país", destaca el PP.

Tot ells, en col·laboració amb la resta de dirigents i afiliats que podran enriquir la seva feina durant aquest procés congressual, dissenyaran el document que inclourà els principis rectors de la formació en aquesta nova etapa.