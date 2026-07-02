Juanma Moreno aconsegueix ser investit president de la Junta d'Andalusia amb el suport de Vox després de l'acord de gove

MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS
SEVILLA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El president en funcions de la Junta i candidat del PP-A a la reelecció, Juanma Moreno, ha aconseguit ser investit aquest dijous com a cap de l'Executiu andalús per a la XIII legislatura, en la segona votació que s'ha dut a terme davant del Ple del Parlament, comptant amb els suports dels 15 diputats de Vox amb qui el seu partit ha tancat un acord de govern.
Mitja hora abans de la votació, Moreno i el portaveu de Vox al Parlament, Manuel Gavira, han subscrit, passades les 18.30 hores, a la seu del Parlament, un 'Acord de Govern i Estabilitat per a Andalusia', que suposa l'entrada de la formació de Santiago Abascal al nou Executiu andalús.
El document de 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox Andalusia, Manuel Gavira, com a vicepresident i conseller de Turisme, Desregulació, Justícia i Administració Local. Així mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la Vicepresidència Primera de la Mesa del Parlament andalús.
Concretament, en aquesta segona votació, fixada a les 19.00 hores, Moreno ha aconseguit el suport de 68 diputats, els 53 del PP-A i els 15 de Vox, mentre que ha tornat a comptar, com va ocórrer en la primera votació desenvolupada el dimarts, amb el vot en contra dels 41 diputats dels tres grups de l'esquerra, PSOE-A, Adelante Andalucía i Por Andalucía.
Andalusia és la quarta comunitat autònoma en la qual, en els últims mesos, es tanca un acord de govern entre PP i Vox. Així ha ocorregut també a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó. En les seves negociacions amb el PP-A, Vox sempre ha posat sobre la taula que volia a Andalusia el mateix que en aquestes altres comunitats, és a dir, entrada al govern i incloure en l'acord sobre polítiques la "prioritat nacional".
Moreno ha estat investit en segona votació, després que el dimarts no ho aconseguís la majoria absoluta de la Càmera, ja que només va tenir els vots a favor del seu partit, 53, enfront dels 56 vots en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía i Por Andalucía. Des d'aquest moment es van intensificar les negociacions amb Vox per tractar de tancar un acord que permetés que fos investit aquest dijous, com així ha estat.
Per a la votació d'aquest dijous, que s'ha produït 48 hores després de la primera, com marca el Reglament de la Càmera, requeria almenys, la majoria simple del Parlament, això és més 'sí' que 'no'.
Moreno és el tercer president de la Junta que no va aconseguir ser investit en una primera votació, alguna cosa que ja li va passar en una ocasió al socialista Manuel Chaves, que va ser investit en tercera votació al juliol de 1994, i a la socialista Susana Díaz, quan va ser investida presidenta en quarta votació al juny de 2015.