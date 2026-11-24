Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha afirmat que veu impossible una entesa del seu partit amb Junts i considera que el partit liderat per l'expresident Carles Puigdemont ha abandonat el camí del sentit comú i se situa en el de la crispació: "Estan fanatitzats".
"Aquella Convergència, si mai va existir, que era capaç de trobar coses materials bones per a Catalunya, no existeix", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa organitzada per Efe, en la qual ha acusat Junts d'afavorir el que qualifica d'immigració massiva.
"(Junts) ha prioritzat la seva poltrona, les seves cadires. Ha prioritzat l'afer del senyor Puigdemont, que fa les entrevistes en castellà, perquè se l'entengui a tot arreu, i ha prioritzat uns interessos molt particulars", per la qual cosa considera que han perdut el nord i s'han oblidat del centre de Catalunya.
En referència a l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont aquest dilluns per part del Tribunal Suprem, ha fet referència a la reacció de l'expresident, que va citar un poema de Jaume C. Pons: "El senyor Puigdemont se'ns ha fet poeta, però una poesia que destrueix. Davant aquesta poesia que destrueix, nosaltres aixequem la bandera de la poesia que promet, la poesia d'una Espanya millor, la poesia d'una Catalunya en concòrdia".
IDENTITAT CATALANA I IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
En referència a la identitat catalana ha dit que no hi ha cap posició forçada del seu partit per captar possibles votants d'AC: "Tot això de la identitat no ho hem modulat, sinó que som així", ha dit, i ha afegit que la identitat catalana forma part de la identitat espanyola.
En aquest sentit, sobre la llengua catalana ha apuntat que la "immersió lingüística fa desastres" i ha defensat donar llibertat per triar en quin idioma es rep l'ensenyament.
Sobre l'estat del sector educatiu ha dit que les condicions de treball dels professors és un dels pilars que defensen i considera que l'educació no funciana, per la qual cosa ha demanat revisar el marc general en l'àmbit estatal i limitar el nombre d'estudiants per aula que parlen altres llengües perquè "no hi influeixin negativament".
RELACIÓ AMB EL PP
Sobre la relació del seu partit amb el PP i un possible acord de govern després de les eleccions, ha insistit que en aquest moment no es plantegen fixar línies vermelles i estan centrats a guanyar les eleccions, tot i que ha dit que hi ha "diferències importants" amb el PP.
Preguntat pel candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, ha apuntat que "en algunes qüestions el discurs del senyor Albiol i el discurs del PP tenen diferències importants", per la qual cosa creu que és important que es posin d'acord, malgrat remarcar que en matèria d'immigració i seguretat el de Vox és un discurs original i el d'Albiol, assegura, és una còpia.
Sobre el model que proposa Vox en matèria d'immigració ha subratllat que no té "res a veure ni amb la filosofia ni amb les formes" del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE), i ha sostingut que s'han de fer expedients individualitzats als immigrants.
IGUALTAT I MEMÒRIA HISTÒRICA
En referència a les polítiques d'igualtat ha dit que el que és important no és que existeixi un ministeri sinó que la igualtat entre homes i dones es compleixi i ha dit que posaran "tots els mitjans perquè les possibles víctimes se sentin protegides".
Sobre el telèfon 016 d'atenció a les víctimes de violència de gènere ha exposat que no sap si s'haurà d'eliminar o posar més telèfons a disposició, tot i que ha remarcat que l'objectiu de Vox és la defensa de la dona "sobretot en un moment que hi ha una immigració molt complicada".
D'altra banda, preguntat per si retallaran els ajuts per exhumar fosses comunes de la Guerra Civil ho ha negat i ha afegit que ajudar la gent a trobar els seus familiars és el "més noble" que es pot fer, tot i que ha matisat que això no té res a veure amb lleis com la de memòria històrica.