Publicat 21/10/2026 14:01

Juanjo Aizcorbe torna a liderar la llista de Vox al Congrés per Barcelona, seguit de Mejías

Archivo - El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro; el president de Vox Barcelona i portaveu al Parlament, Joan Garriga, i el diputat al Congrés Juanjo Aizcorbe
VOX - Arxiu

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha tornat a situar el diputat al Congrés Juanjo Aizcorbe com a cap de llista per Barcelona en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre, seguit de la també diputada Carina Mejías.

Segons ha informat el partit aquest dimecres, l'economista i actual gerent nacional de Vox Ignacio Fontcuberta serà el número 3, seguit per Rosario Mesas (4), José Antonio Gilabert (5), la diputada al Parlament i membre del comitè executiu nacional Júlia Calvet (6).

Vox va obtenir en les passades eleccions generals, el 2023, dos escons per Barcelona (els que ocupen actualment Aizcorbe i Mejías), única província catalana en la qual va aconseguir representació.

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