Juanjo Aizcorbe torna a liderar la llista de Vox al Congrés per Barcelona, seguit de Mejías

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha tornat a situar el diputat al Congrés Juanjo Aizcorbe com a cap de llista per Barcelona en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre, seguit de la també diputada Carina Mejías.
Segons ha informat el partit aquest dimecres, l'economista i actual gerent nacional de Vox Ignacio Fontcuberta serà el número 3, seguit per Rosario Mesas (4), José Antonio Gilabert (5), la diputada al Parlament i membre del comitè executiu nacional Júlia Calvet (6).
Vox va obtenir en les passades eleccions generals, el 2023, dos escons per Barcelona (els que ocupen actualment Aizcorbe i Mejías), única província catalana en la qual va aconseguir representació.