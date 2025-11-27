Juanfran Pérez Llorca, investit president de la Generalitat Valenciana amb els 40 vots del PP i els 13 de Vox

VALÈNCIA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a la presidència de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha estat investit aquest dijous president de l'executiu valencià amb 53 vots a favor: els 40 del PP i els 13 de Vox.
La candidatura de Pérez Llorca, que substitueix d'aquesta manera Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana, ha tirat endavant en primera votació --que ha estat pública per crida, tal com estableix el Reglament de les Corts-- gràcies a la majoria absoluta que sumen el PP i Vox, després d'unes sis hores de ple d'investidura.
La sessió ha estat marcada per l'absència del cap del Consell en funcions, Carlos Mazón, que ha arribat a les Corts a la tarda --sí que hi han estat presents durant la jornada tots els consellers--. El fins avui president valencià ha accedit a l'hemicicle amb prou feines un minut abans de començar la votació. Preguntat sobre si Llorca serà un bon president, ha respost: "Magnífic".
En el discurs d'investidura, Llorca ha assegurat que el seu propòsit "no és un altre que continuar amb el canvi que va començar el 2023" i ha indicat que es presenta "sense cap acord tancat, però amb la determinació d'acabar aquesta sessió amb un pacte que asseguri la governabilitat".
També ha avançat que les seves "primeres paraules" com a president seran per demanar perdó a les víctimes de la dana, ha exigit la reforma del finançament i ha apostat per una política migratòria "ordenada" i per publicar la nacionalitat dels delinqüents.