Juan Torres Master Distillers presenta Casals Zero, el seu primer vermut desalcoholitzat

JUAN TORRES MASTER DISTILLERS
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Juan Torres Master Distillers ha llançat Casals Zero, la primera versió desalcoholitzada del seu vermut, informa en un comunicat aquest dijous.
S'obté a partir de la delicada eliminació de l'alcohol de Casals, fins a aconseguir un 0,5% d'alcohol, i manté intacte el perfil aromàtic de la versió original, sense afegir substàncies exògenes.
El procés de desalcoholització es duu a terme a les instal·lacions de Familia Torres a la comarca del Penedès, mitjançant la utilització de la tecnologia Spinning Cone Column (SCC).
Es tracta d'un sistema avançat de destil·lació al buit que permet separar l'alcohol de manera suau, preservant les aromes i sabors.
El vermut desalcoholitzat està disponible als mercats d'Espanya i els Estats Units, i el celler "reafirma el seu compromís amb la innovació".