Juan Torres Master Distillers guanya 8 medalles en la San Francisco World Spirits Competition 2026

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Juan Torres Master Distillers, la divisió d'espirituosos de Familia Torres, ha aconseguit vuit medalles en la competició mundial d'espirituosos San Francisco World Spirits Competition 2026 (SFWSC), informa en un comunicat aquest divendres.
El palmarès de la companyia en aquesta 26a edició de la SFWSC ha estat de tres Medalles Doble Or (Torres 15, Casals Vermut i Casals Zero), dues Medalles d'Or (Torres 20 i Magdala) i tres Medalles de Plata (Jaime I, Torres 10 i El Gobernador pisco).
Aquests reconeixements "reflecteixen el compromís amb la qualitat i l'excel·lència" de les marques de Juan Torres Master Distillers i reforcen la seva posició com a referent internacional en les categories en les quals competeix.