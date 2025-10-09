Juan Manuel Manrique, nou president del Cadic

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (Cadic) ha nomenat Juan Manuel Manrique com a nou president, en substitució de Joaquim Llansó, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
El fins ara vicepresident és enginyer de camins, canals i ports i la seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en les infraestructures i la construcció.
Cadic ha explicat que aquest nomenament enceta una etapa "amb l'objectiu de continuar impulsant el debat tècnic, econòmic i social" sobre les infraestructures de Catalunya.