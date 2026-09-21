Juan Fernández replica a Illa que el PP també forma part de Catalunya

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha replicat aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, que el PP no és un convidat a Catalunya, sinó que també en forma part: "Menys llops, perquè Catalunya està feta un absolut desastre".
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit després que Illa acusés diumenge durant la Festa de la Rosa del PSC els líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, d'anar a Catalunya a buscar vots i els instés a apartar-se "del mig".
"Ens deia, paraules textuals, que ens apartéssim del mig. Sembla que a Salvador Illa li molesta que hi hagi alterativa. I ja ho diem moltes vegades nosaltres, que és un fidel aprenent del sanchisme també en això", ha assegurat el dirigent popular.
Fernández ha insistit que Catalunya no és propietat del PSC i ha afirmat que Illa "comença a tenir por d'una alternativa que creix".
"Menys propaganda i més resultats, menys titulars i més gestió, menys discursos sobre una Catalunya idíl·lica, més trepitjar el carrer i escoltar el que estan vivint els catalans en la realitat", ha afegit.
Després de l'acte del PP a Badalona (Barcelona) de diumenge en el qual va participar Feijóo juntament amb el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, i l'alcalde, Xavier García Albiol, ha tornat a posar Badalona com un exemple de la fórmula que volen replicar els populars a tot Catalunya.