Juan Fernández: "El PP vol aplicar a Catalunya el que fa Albiol" a Badalona (Barcelona)

Assegura que el PP no va "a remolc de ningú" sobre immigració
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat la gestió del Govern, al que veu textualment fora de servei, i ha defensat les polítiques que impulsa l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, enfront de les del president de la Generalitat, Salvador Illa: "El PP vol aplicar a Catalunya el que fa Albiol".
"Som un partit de govern en una ciutat important a Catalunya, i tenim la confiança que els catalans aviat ens donin la seva confiança per governar Catalunya", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.
Ho ha dit en preguntar-se-li pel desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, pel qual Fiscalia ha obert diligències d'investigació per estudiar diverses denúncies, al que ha respost que el PP defensa "absolutament la gestió" d'Albiol i que l'alcalde és un model del que els populars volen per Catalunya.
"El B9 no era un oasi de tranquil·litat, de convivència i alegria; era un focus de delinqüència, i jo crec que l'alcalde ha fet el seu treball recuperant un espai públic que estava segrestat", ha sostingut.
DISCURS "CLAR I SENSE MATISOS"
El portaveu ha destacat que el discurs del PP a Badalona respecte a la immigració ha estat "clar i sense matisos des del primer moment" i, preguntat per si el PP pot quedar desdibuixat davant de Vox i Aliança Catalana si no endureix el seu discurs en aquesta matèria, ha respost que ningú els pot donar lliçons sobre parlar clar d'immigració.
"No anem a remolc de ningú. Nosaltres estem a peu de carrer escoltant als ciutadans i proposem les propostes que proposem perquè ens ho diu la ciutadania", i ha insistit que no fan política al dictat d'altres partits.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Sobre la regularització de migrants que ha impulsat el Govern, ha dit que el context actual no és adequat per a aquesta mesura i ha advocat per "endurir l'entrada al país i no repartir papers per a tots".
"Em sembla una absoluta irresponsabilitat per part del Govern que deixi les fronteres obertes de bat a bat, que faci amb aquesta regularització una trucada massiva al fet que vinguin immigrants, els doni un 'kit' de benvinguda i que després acabin a plaça Catalunya o a la Porta del Sol i al cap de dos dies no se sàpiga on estan", ha afegit.
GÈNOVA I PPC "PERFECTAMENT ALINEATS"
Respecte a la relació entre el president del PP català, Alejandro Fernández, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el portaveu ha assegurat que "el PP d'Espanya i el PP de Catalunya estan perfectament alineats en l'estratègia i en el missatge".
"Nosaltres no defensem una cosa diferent a Catalunya de la qual diem a Andalusia, Extremadura o Murcia. Diem exactament el mateix, amb convicció i amb seguretat", ha agregat.
Quant a la possibilitat d'hipotètics pactes amb Junts en un escenari d'eleccions generals en l'horitzó, ha defensat que la prioritat del PP és "créixer a la Catalunya interior, ajudar a Feijóo tot el possible per tenir un gran resultat a Catalunya i que pugui governar en el conjunt d'Espanya".
"No ens presentem a les eleccions per pactar amb ningú, ens presentem a les eleccions per convèncer a tots els ciutadans, per aglutinar el vot de la gent que està farta de la corrupció del PSOE i dels partits independentistes", ha resolt.