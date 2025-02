Juan Fernández (PP) veu la tributació del SMI com una manera de "compensar" la condonació del FLA

Qualifica d'"estafa política" la coincidència dels dos anuncis

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat aquest dimarts que la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) que proposa el Govern central és "una manera de compensar" la condonació d'un 22% del deute català del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha assenyalat que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "ja va trobar la setmana passada la manera de compensar aquesta condonació del deute a través dels qui més ho necessiten" a Catalunya i a la resta d'Espanya.

En aquest sentit, el dirigent dels populars ha qualificat d'"estafa política" que l'anunci d'una condonació del deute a Catalunya coincideixi amb el de la tributació de l'SMI.

"És una condonació del deute que és un parany; és un parany i és absolutament injust", ha afegit Fernández, alhora que ha alertat que el deute, textualment, no desapareix i el continuaran pagant els catalans i la resta dels espanyols.

Ha vinculat així l'anunci del president d'ERC, Oriol Junqueras, d'un acord amb el Govern central per a la condonació del deute i l'aprovació de la pujada de l'SMI sense elevar el mínim exempt de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

COMISSIÓ BILATERAL

Sobre la reunió del Govern amb els partits prèvia a la Comissió Bilateral de dilluns entre la Generalitat i el Govern central, ha valorat que va ser, textualment, un encert per part dels populars no assistir-hi: "El PP no pot ser part de l'attrezzo de Salvador Illa al Palau de la Generalitat".

També ha carregat contra l'acord de la Bilateral per incrementar el nombre d'agents dels Mossos fins als 25.000 el 2030: "Ni Pedro Sánchez té una màquina de diners, ni tampoc té una màquina de creació d'agents i que puguin aparèixer d'un dia a l'altre".

En aquesta línia, ha assegurat que "el que sí que transferiran de manera immediata" són les competències de fronteres, en matèria de vigilància de ports i aeroports, i ha descrit els dos caps de l'executiu central i català, Pedro Sánchez i Salvador Illa, de cooperadors necessaris per posar en perill la seguretat dels catalans, en les seves paraules.