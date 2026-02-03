Juan Fernández (PP) veu "insostenible" la situació a Rodalies i acusa el Govern de no actuar

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha qualificat aquest dimarts d'"insostenible" la situació amb el servei de Rodalies i ha acusat el govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, de no actuar davant el que assegura que és una crisi greu.
En unes declaracions als periodistes a Barcelona amb la sotssecretària de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha lamentat que el Govern està "fora de servei" i que Catalunya no es pot permetre un dia més amb la situació provocada per les incidències en el servei.
"Catalunya viu el dia de la marmota. Fa 13 dies que estem amb un servei de Rodalies que no torna a una mínima normalitat. I això és molt greu, perquè vivim en una Catalunya col·lapsada. Espanya ha col·lapsat, però Catalunya encara més", ha sostingut.
En aquest sentit, ha assegurat que amb el PSC "els serveis públics no estan garantits" i ha apostat per un canvi de rumb, en les seves paraules, en la política catalana.
"Aquesta crisi fa molts mesos que s'arrossega i tenim un govern que no està a l'alçada dels catalans. I això és una qüestió que ens ha de fer reflexionar", ha resolt.