Juan Fernández (PP) veu Illa "amagat" i li demana concretar si podrà aprovar els pressupostos

Afirma que és "una llàstima" que els alumnes valencians no puguin estudiar autors catalans
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "ha tornat d'una baixa però continua amagat al Palau de la Generalitat".
En una entrevista de La 2 Cat i Ràdio 4 aquest divendres recollida per Europa Press, el portaveu popular ha criticat que després de gairebé dos anys de presidència, Illa no hagi aprovat cap pressupost, i l'ha instat a explicar si els comptes que presentarà el Govern aquest mateix divendres es podran aprovar o no.
"Ha de sortir, donar la cara, fer un ple i dir si és capaç, o no, d'aprovar uns comptes", ha afegit.
Així mateix, ha assenyalat la importància d'uns comptes en un moment en el qual "Catalunya està col·lapsada i aturada" i ha posat com l'exemple més simbòlic la crisi que pateix la xarxa de Rodalies.
CURRÍCULUM VALENCIÀ
D'altra banda, preguntat per la modificació del Consell valencià del currículum educatiu per limitar l'estudi als escriptors estrictament valencians, el portaveu del PP català ha assegurat que "és una llàstima" que els alumnes valencians no puguin estudiar autors catalans.
No obstant això, Fernández també ha sostingut que el PP no està "en cap cas assumint el programa electoral de ningú", en referència a Vox.
Preguntat per les negociacions del PP amb Vox a diferents comunitats, Fernández ha dit que, tot i que el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, pugui "opinar i mostrar la seva visió" com va fer amb el programa marc, les negociacions s'estan portant dins de cada comunitat.