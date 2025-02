Juan Fernández (PP) veu el Govern "incapaç" de gestionar més competències, com les fronteres

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat aquest dimarts que el Govern de la Generalitat és "incapaç" de gestionar les seves pròpies competències, per la qual cosa, a parer seu, no en pot demanar més com la del control de les fronteres.

"Una administració que ara mateix és incapaç de gestionar les seves pròpies competències no en pot demanar més", ha retret Fernández en una roda de premsa al Parlament, en al·lusió a la petició de Junts perquè Catalunya gestioni tota la política fronterera, mitjançant els Mossos d'Esquadra.

El dirigent dels populars ha reclamat que "abans de jugar a ser un estat, el que cal és gestionar bé" les competències actuals.

"No podem posar a disposició de Junts i d'ERC la seguretat nacional de tot Espanya", ha advertit, alhora que ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, per, textualment, desmuntar l'Estat a trossos per continuar un temps més a La Moncloa.

Preguntat per si els Mossos no estan preparats per controlar les fronteres, Fernández ha remarcat que no té "por" de la professionalitat del cos policial, sinó dels dirigents polítics.