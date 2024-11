Juan Fernández (PP) veu els 100 primers dies d'Illa "idèntics" als 100 darrers d'Aragonès

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha lamentat aquest dimarts que els 100 primers dies de legislatura del president de la Generalitat, Salvador Illa, són "exactament idèntics" als 100 darrers de l'expresident Pere Aragonès (ERC).

"El balanç dels 100 primers dies d'Illa del PSC és el mateix balanç dels 100 darrers dies de Pere Aragonès d'ERC, exactament idèntics", ha criticat en una roda de premsa al Parlament.

Ha dit que "ha canviat el protagonista de la pel·lícula però el guió continua sent massa semblant perquè el guionista és ERC", i ha afirmat que són els republicans els que marquen el rumb de la legislatura.

"Mentre Junts decideix què vol ser de gran, nosaltres aquí estem continuant liderant l'oposició", ha afegit.

REUNIÓ AMB EL GOVERN

Sobre la reunió que mantindran els populars aquest dimarts a la tarda amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha assegurat que aniran a escoltar quines són les prioritats que inclouran els pressupostos de la Generalitat del 2025.

"Hi anirem a escoltar, no a negociar", ha reiterat, alhora que ha remarcat que no donaran suport a uns comptes si damunt la taula hi ha qüestions ideològiques com, a parer seu, el finançament singular.