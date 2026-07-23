Fernández (PP) troba un error cedir competències en immigració

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Juan Fernández, ha avisat aquest dijous que seria un error cedir competències d'immigració de l'Estat a Catalunya perquè comportaria "afeblir la nació".
"Desballestar les competències de l'Estat en immigració és afeblir la nació. És un greu error que acabarem pagant tots. La immigració no pot ser el preu que Sánchez paga al separatisme per mantenir-se a La Moncloa", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Tot això després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, situés entre els principals reptes de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat l'assumpció de més competències en matèria d'immigració.