Juan Fernández (PP) titlla Illa d'"estafa" i veu l'empremta de Puigdemont en les seves polítiques

Es mostra "partidari de revisar les retribucions" als expresidents
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha titllat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de ser "l'estafa política més gran dels últims 20 anys" perquè en el seu govern veu l'empremta del líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
"No em sembla pitjor Illa que Puigdemont, però estan demostrant que serveixen el mateix interès", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.
També ha criticat l'acord de la Generalitat amb ERC per obrir 3 delegacions més a l'exterior, que ha qualificat de falses ambaixades.
OPERACIÓ D'ANESTÈSIA
"Catalunya és víctima d'una operació d'anestèsia per part de Salvador Illa", ha lamentat, després d'assenyalar que el president només està al servei de l'objectiu de la supervivència del president del Govern central, Pedro Sánchez, textualment.
Ha explicat, d'altra banda, que l'objectiu del PP en aquest curs polític és "fer política útil i constructiva" i enfortir el projecte a peu de carrer.
PERE ARAGONÈS
En relació amb l'anunci de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a cobrar el sou com a expresident, ha assegurat que el PP és "partidari de revisar les retribucions".
"Defensem revisar a fons les pensions vitalícies que no estan ajustades a la realitat de la ciutadania", ha expressat.