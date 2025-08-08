Juan Fernández (PP) titlla d'"estafa" el primer any d'Illa al capdavant del Govern

Retreu a Illa actuar "com a salvavides" de Sánchez
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha titllat aquest divendres d'"estafa" el primer any del president de la Generalitat, Salvador Illa, al capdavant del Govern.
Ho ha dit en declaracions a la premsa al Parlament, en les quals ha retret a Illa actuar "com a salvavides" del president del Govern, Pedro Sánchez, i de cedir davant dels independentistes, segons ell.
"Ha sigut una estafa per als catalans, perquè ha incomplert tot el que va prometre i perquè no ha complert amb tot allò que va dir que no faría", ha assegurat.
Ha insistit que Illa ha utilitzat la Generalitat com a "instrument polític al servei" de Sánchez i per protegir-lo de la seva feblesa al Congrés i de la corrupció que envolta al Govern central i al PSOE, textualment.
SENSE TRENCAR AMB EL 'PROCÉS'
Fernández ha afirmat que Illa no ha obert "una nova etapa a Catalunya ni ha trencat amb el 'procés", i creu que ha mutat aquesta etapa i l'ha estès a la resta d'Espanya.
Ha posat com a exemple d'això "l'amnistia per a aquells que van donar un cop a la democràcia durant el procés, l'indult als colpistes i la rebaixa del delicte de malversació".
"Illa és còmplice d'aquesta corrupció política que és donar impunitat a canvi de poder", i també ha criticat cessions, segons ell, en immigració, control de fronteres i finançament.
"BUNKERIZARSE" EN LA MARETA
El portaveu dels populars ha retret a Illa que "estigui preparant les maletes per bunkerizarse amb Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero" a La Mareta, i ha avisat del perill que això suposa.
"El trio de la Mareta es disposa a planificar aquests dies un nou cop per seguir desballestant l'Estat a Catalunya, amb 3 objectius molt clars: protegir a Pedro Sánchez de la corrupció del PSOE i del Govern; seguir mantenint-se en el poder; i, sobretot, seguir amb aquests negocis foscos del Partit Socialista", ha sostingut.