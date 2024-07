Juan Fernández (PP) sobre la reunió Sánchez-Aragonès: "És gairebé l'escena final d'un teatre"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que la reunió aquest dimecres entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, a Barcelona "és gairebé l'escena final d'un teatre que estan representant des de fa temps".

"En aquesta reunió, Sánchez no reforça Illa, es reforça a si mateix. Ve a Barcelona per vetllar pels seus interessos personals, pels de ningú més. Sánchez no pensa en el benestar d'Espanya, pensa a acontentar les bases d'ERC", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.

A falta d'un mes per evitar un escenari de repetició electoral, ha opinat que tot dependrà del que el president del Govern central estigui disposat a cedir: "I malauradament serà el que calgui per continuar en el poder", ha afegit.

També ha criticat l'acord entre el Govern central i la Generalitat sobre el pagament de 1.500 milions d'euros perquè "surten del xantatge i no de l'interès general dels ciutadans".

ARAGONÈS

Després de lamentar que s'hagi rebutjat la seva proposta de celebrar un ple per parlar del que passa a Catalunya en el qual Aragonès comparegui, ha acusat el PSC, Junts i ERC d'oposar-s'hi perquè "no els importa gens els problemes dels ciutadans".

"El Govern en funcions ha de comparèixer de manera immediata al Parlament. És un govern en funcions, no pas de vacances. La tasca de fiscalització és necessària per al bon funcionament de Catalunya", ha resolt.