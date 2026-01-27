Juan Fernández (PP) rebutja que es culpi "governs de fa més de 10 anys" per Rodalies

Afirma que Junts i ERC "prefereixen conservar quotes de poder abans que defensar els usuaris"
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha qualificat d'"insult a la ciutadania que es busqui responsables en governs de fa més de 10 anys" pels talls i incidències a la xarxa de Rodalies d'aquesta última setmana.
En una roda de premsa a la cambra catalana ha dit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "ha estat governant gairebé una dècada" i que, per tant, ell n'és, diu, el principal responsable.
Així mateix, ha assenyalat que la responsabilitat també recau en el ministre de Transports, Óscar Puente, de qui ha dit que ha actuat de manera negligent --textualment-- i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, que "té Catalunya cap per avall".
"Rodalies no falla, és el Govern el que està fora de servei", ha afirmat després d'assegurar que no és qüestió de mala sort, sinó d'anys de mala gestió, abandonament polític i incompetència, segons ell.
També ha destacat que, a parer seu, el problema no és de competències: "Quan governes i tot falla la responsabilitat és teva, exclusivament teva. Aquesta és la història de dos governs socialistes i un mateix fracàs".
JUNTS I ERC
També s'ha referit a la posició de Junts i ERC: "Molta emprenyamenta, moltes piulades, moltes declaracions contundents però quan arriba l'hora de la veritat continuen apuntalant un govern negligent", ha assegurat, en referència tant al Govern com al Govern central.
"Prefereixen conservar quotes de poder abans que defensar els usuaris de Rodalies", ha afegit, després d'argumentar que l'única cosa que tindria conseqüències reals és trencar amb aquests governs, textualment.