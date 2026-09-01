Juan Fernández (PP) rebutja que Catalunya aculli menors migrants: "És una qüestió de límits"

Acusa a Sánchez d'intentar eludir responsabilitats "atacant el Rei"
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Juan Fernández, ha afirmat que Catalunya no deu ni pot acollir a més menors migrants no acompanyats: "És una qüestió de límits, i Catalunya ha arribat al límit, fa molts anys que va arribar al límit".
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la seu de partit, durant la qual ha rebutjat "tenir les fronteres obertes de bat a bat i que entri tothom qui vulgui" i ha defensat una política migratòria que sigui, ha dit, ordenada i legal.
"La prova és que tenim un sistema de serveis públics a Catalunya que està col·lapsat des de fa molts anys. I això és una qüestió de la qual porta advertint el PP des de fa molts anys", ha agregat.
"CRISI NACIONAL" A CEUTA
Fernández s'ha expressat així en relació a la situació a Ceuta, que ha titllat de "escenari d'una crisi nacional", i ha apuntat que exigia un Govern present, preparat i capaç de reaccionar amb rapidesa.
"Un Govern que expliqués què estava passant, un Govern que assumís responsabilitat, un Govern que estigués al costat dels ciutadans de Ceuta", ha subratllat.
En aquest sentit, ha titllat el Govern central de "negligent i de vacances" i ha acusat al president, Pedro Sánchez, d'abandonar deliberadament els ciutadans de la Ciutat Autònoma.
També ha carregat contra Sánchez per la seva entrevista d'aquest dilluns a la 'Cadena Ser' en la qual va assegurar que el Rei Felip VI no havia visitat Ceuta durant el seu mandat: "La Corona no pot convertir-se en el parallamps dels problemes del Govern".
"Quan un Govern es veu qüestionat per la seva pròpia gestió, té dues opcions: pot explicar i assumir responsabilitats o pot buscar un culpable. I ahir vam assistir a un intent vergonyant d'escapar d'aquesta responsabilitat atacant al Rei", ha sostingut.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
D'altra banda, preguntat per la posició del PP català respecte la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) el 4 de setembre, Fernández ha reiterat que la proposta de finançament que hi ha damunt de la taula per part de la Generalitat no és "beneficiosa per al conjunt" d'Espanya ni per a Catalunya en particular.
"Aquesta proposta de finançament no beneficia al conjunt de Catalunya, beneficia als partits que l'han acordat, al PSC i a ERC. Aquesta proposta de finançament no està feta per millorar els serveis públics", ha apuntat.
Preguntat per si creu que seria bona idea tornar a ajornar el CPFF, el secretari general dels populars catalans ha assenyalat que són els presidents de les comunitats autònomes els qui hauran de decidir-ho, i també "com manifestar aquest rebuig" a la proposta.