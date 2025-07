Juan Fernández (PP) sobre l'incendi de Paüls (Tarragona): "És una gran desgràcia per a Catalunya"

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha manifestat aquest dimarts el seu suport i ànims als alcaldes i veïns afectats per l'incendi de Paüls (Tarragona): "És una gran desgràcia per a Catalunya".

En una roda de premsa a la cambra catalana, també ha traslladat el seu suport als cossos i forces d'emergència que estan ajudant a extingir el foc, entre els quals la Unitat Militar d'Emergències (UME), que s'hi ha incorporat.

Els Bombers no preveuen estabilitzar l'incendi fins aquest dimarts a la nit, sempre que el vent de marinada que pot entrar a partir de les 14 hores no propagui el foc al parc nacional dels Ports, per la qual cosa a hores d'ara es manté el confinament a 10 municipis i barris.