Juan Fernández (PP): Junts té part de raó en immigració però no es poden "desballestar" competències

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que Junts té part de raó en dir que la situació migratòria de Ceuta repercuteix a Catalunya, però "la solució no pot ser desballestar les competències de control de fronteres".
"Junts té raó en el que diu, però la solució no és que el control de les fronteres a Catalunya ho portin els Mossos", ha dit en una entrevista d'Europa Press preguntat per les paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha tornat a reclamar les competències en immigració per a Catalunya i ha afirmat que el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta.
"El control de fronteres forma part d'aquestes competències que són la columna d'un Estat, d'una nació, i l'important és que mantinguem aquestes competències a les mateixes mans perquè ha d'haver-hi una unitat d'acció", ha subratllat Fernández.
Ha afegit que "Junts està aprofitant aquesta situació quan ha estat responsable d'una política migratòria irresponsable a Catalunya i, a dia d'avui, segueix sent el salvavides de Pedro Sánchez a la Moncloa", per la qual cosa considera els juntaires còmplices de la gestió del president espanyol.
A parer seu, la solució a la "invasió" que hi ha hagut a Ceuta és enfortir les competències de l'Estat i dotar de més recursos als cossos i forces de seguretat de l'Estat, doncs assegura que a Catalunya hi ha 3.400 vacants en Policia Nacional i Guàrdia Civil.
MENORS IMMIGRANTS
Quant als menors immigrants que es troben a Ceuta, ha defensat que "amb qui millor estan és amb les seves famílies al seu país d'origen" i, per això, que han de tornar al Marroc.
"És una mica de sentit comú, crec que ha arribat el moment que fem una esmena a la totalitat a aquest posicionament. És a dir, nosaltres no podem acollir de forma il·limitada menors d'un altre país sense que aquest país sigui responsable dels seus propis menors i es desentengui. Espanya no es pot convertir en l'ONG d'Europa", ha dit.
En aquest sentit, ha afirmat que Catalunya "no està en disposició avui d'acollir a més menors perquè ja no està en disposició de poder seguir atenent als que ja té", i ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a rebutjar que Catalunya els aculli i a exigir al Govern central que els retorni als seus països d'origen.
"LES MÀFIES ES FREGUEN LES MANS"
També respecte a Ceuta, ha acusat al president del Govern, Pedro Sánchez, de no gestionar la crisi i d'abandonar a la ciutat autònoma: "És propi d'un president que és un indigent moral i una persona que no té ordenats els seus valors morals".
"Les màfies es freguen les mans quan veuen que Sánchez desprotegeix les seves fronteres. Perquè Sánchez és l'únic i principal responsable del que ha passat, Sánchez és cooperador necessari i còmplice que s'hagi envaït la frontera de Ceuta, que és la frontera d'Espanya", ha agregat.
Preguntat per la seva opinió respecte al paper que ha tingut el Marroc, ha respost que "qui porta la política exterior d'Espanya no és Espanya, és el Marroc" i ha acusat Sánchez d'actuar al seu dictat.
"MULTICULTURALITAT MAL ENTESA"
Fernández ha subratllat el lema del PP català basat en l'ordre i el suport a la policia, i després d'això ha acusat a Illa d'estar "sotmès a les polítiques d'esquerra on es protegeix al delinqüent i s'insulta i es desprotege a la policia".
"Ho estem veient a Lleida aquests últims dies, com aquesta política basada en la multiculturalitat mal entesa està fracassant", i ha afirmat que el que importa realment és la integració real en els valors occidentals i de convivència.
"Si una persona ve al nostre país a delinquir, a aprofitar-se del nostre sistema i a sobre voler imposar la seva cultura que és excloent, nosaltres creiem que aquesta persona no és benvinguda, que se'n vagi al seu país", ha sostingut.
Per això, ha defensat que el deure i l'obligació dels governants és "construir un dic contra aquelles persones que vulguin venir a aprofitar-se del sistema i a delinquir".
EL PP CATALÀ DESPRÉS DEL SEU CONGRÉS
D'altra banda, preguntat per com afronta la seva nova etapa com a 'número dos' d'Alejandro Fernández al PP de Catalunya després de la seva designació el passat mes de juny, ha assegurat que és "un repte apassionant perquè a Catalunya s'ha d'iniciar el canvi polític a Espanya".
Sobre quins serien els límits de l'autonomia del PP català a partir d'ara si l'estratègia de Gènova no encaixés a Catalunya, ha assegurat: "Estem en el millor moment, estem en un moment on hi ha una gran unitat de missatge, on hi ha una coordinació absoluta entre el PP de Catalunya i el PP nacional".
"L'únic partit que a dia d'avui diu el mateix en totes les ciutats d'Espanya, l'únic partit que té una unitat de missatge, que té un projecte clar per als espanyols, és el PP", ha afegit.
I ha conclòs que el model de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, és "un model d'èxit" i és precisament el que vol el PP català per a, ha dit, millorar la vida dels ciutadans per sobre de premisses ideològiques.