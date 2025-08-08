Juan Fernández (PP) expressa el seu "respecte total" a la decisió del PP a Jumella (Múrcia)

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha expressat el seu "respecte total" a la decisió del PP a Jumella (Múrcia) després d'aprovar una moció, fruit d'una transaccional del partit a un text de Vox, per prohibir en les seves instal·lacions esportives celebracions musulmanes, com ocorria en el passat al municipi.
"A Espanya hem de tenir un model que sigui integrador, i això no és una crítica, sinó un a favor del que ocorre a Jumella i altres municipis d'Espanya, que és controlar segons quines celebracions", ha explicat aquest divendres en declaracions a la premsa al Parlament.
Ha recordat que a Catalunya s'han celebrat debats sobre el vel islàmic i altres tradicions que al seu parer "atempten contra la llibertat i la dignitat de la dona".
"Podem parlar del burca o del niqab, d'aquest fenomen que es produeix a Catalunya. Creiem que hem de posar límit a aquestes pràctiques", ha defensat Fernández.
En aquest sentit, ha instat a treballar des de la integració, el respecte a la convivència i a totes les religions, però "amb els límits de l'ordenament constitucional i els de la llibertat i de la dignitat de totes les persones".