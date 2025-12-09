Juan Fernández (PP) exigeix a Illa "donar la cara" i transparència sobre la PPA

Demana un ple monogràfic al Parlament perquè el president "reti comptes"
BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha exigit aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, explicacions i transparència sobre la situació de la pesta porcina africana (PPA): "La política, l'autèntica, és donar la cara i assumir responsabilitats".
En una roda de premsa a la cambra catalana, el portaveu ha criticat que Illa encara no hagi comparegut per explicar la situació i el pla del Govern per fer front a la PPA i ho ha qualificat d'"irresponsabilitat majúscula".
"S'amaga darrere el silenci, s'amaga darrere excuses absurdes i s'amaga darrere un Govern paralitzat que només reacciona quan el mal ja està fet", ha sostingut.
Ha defensat celebrar un ple monogràfic perquè Illa "reti comptes", i ha lamentat que aquesta proposta només té el suport de Junts i Vox en la Junta de Portaveus, tot i que la iniciativa no s'ha votat.
Ha acusat Illa, que preveu comparèixer davant el Parlament en el ple de la setmana vinent tot i que sense data concreta encara, d'estar "més centrat a sobreviure políticament que a governar".
PROTEGIR EL SECTOR
Fernández ha insistit que cal un pla per protegir el sector porcí en el "que es garanteixi la bioseguretat, que s'actuï amb rigor i que es doni certesa a aquells que viuen amb preocupació l'evolució d'aquesta crisi".
"La política no és amagar el cap, no és mirar el calendari i esperar que passi la tempesta per anunciar no sé quantes subvencions, no és plegar-se de braços fins que els mitjans deixin de preguntar", ha resolt.